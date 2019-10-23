Ayakkabı sektörünü buluşturan fuar açıldı Manisa 6. Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) açıldı

Ayakkabı üretimi yapan firmalarla sektör temsilcilerini bir araya getiren Manisa 6. Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açıldı. Ayakkabı sektörünün temsilcilerini bir araya getiren fuarı sadece sektör temsilcileri ziyaret edebilecek.

Türkiye'nin en önemli deri ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açıldı.

Açılış konuşmasında katılımcı firmalara teşekkür eden Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, Manisa'nın merdanede Türkiye'de bir numara olduğunu söyledi. Akçın, "Bu fuarlarla kendimizi daha iyi sergileme fırsatı buluyoruz. İşimizin en önemli noktası ihracattır. Bütün firmalarımızın markalaşmasını istiyoruz. Şu anda bir eticaret çalışmamız var. Eticaretle birlikte ihracatımız daha çok artacak. Biz oda olarak her zaman üyelerimizin yanındayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Manisa'dan 5060 ülkeye ihracat

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa'nın ayakkabı sektöründeki önemini anlattı. Ayakkabı Fuarının büyük bir değer olduğunu vurgulayan Güzgülü, "Türkiye'nin önde gelen mağaza zincirleri, Türkiye'nin önemli toptancıları fuara katılacaklarını beyan ettiler. Bu Manisa için bir gururdur" dedi.

Fuara destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Güzgülü, "Balkanlardaki mağazaların çoğunda, Türk ayakkabısı görülür. Türk ayakkabısının yüzde 80'inde de Manisa ayakkabısını görürsünüz. 5060 ülkeye ayakkabı ihraç ediyoruz. Kuzey Afrika'ya giderseniz de Manisa ayakkabısı görürsünüz. Biz buraların çoğuna dolaylı ihracat yapıyoruz. Malı üretip satabilmek bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.



"Manisa'ya inanılmaz bir yatırım talebi var"

Ayakkabı üreticilerinin markalaşma sorunu yaşadığını belirten Vali Ahmet Deniz, "Bu sorunu birlikle çözmemiz gerekiyor" dedi. "Manisa'ya yönelik inanılmaz bir yatırım talebi var" diyen Vali Ahmet Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Manisa birçok alanda üreten bir şehir. Bunun bir örneği de ayakkabıcılık. Manisa her alanda üreten, ürettiklerini pazarlayan, sanayi ve üretim açısından Türkiye'nin gözbebeği. Bu üretime sahip çıkmak lazım. Manisa'ya geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yerlerden biri de ayakkabıcılar sitesiydi. Ayakkabıcı arkadaşlarımız emeğiyle üretiyorlar, ihracat yapıyorlar. En önemli sıkıntı da maalesef memleketimizde markalaşma konusunda bazı eksikliğimiz var. Aynı ürünü siz üretiyorsunuz, örneğini dışarıya; marka vuruluyor bin liraya, bin 500, 2 bin 500 liraya. Bu işi bizim bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Son yıllarda birçok alanda kendi markalarını yetiştirmeye çalıştı. İşte burada tasarım, ARGE çalışması önemli. Devletimizin son dönemde bu konularda inanılmaz güzel destekleri var. Ama önce kendi içimizde bir birliktelik lazım. Bir olmamız lazım. Şu anda eticaretin geliştirilmesi için bir proje hazırlığındayız. Fuarlar burada üretilen ürünlerimizin hem satışıyla pazarla buluşması hem Türkiye ve Türkiye dışından birçok alıcının görmesi için önemli. Manisa'ya yönelik inanılmaz bir yatırım talebi var. İlçelerimizde de organize sanayi bölgesi kurulmaya başlandı. Kula'da deri organize sanayimiz Bakanlıktan onay aşamasında. Dericilik önemlidir. Bu güzel fuarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz için bereketli bir fuar olmasını temenni ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, bazı oda ve dernek başkanları ile fuara katılım sağlayan firmaların temsilcileri tarafından yapıldı.

Açılışın ardından fuarda yer alan firmaların stantlarını gezen protokol üyeleri, üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.

Türkiye geneli Manisa'nın önde gelen 35 firmasının katıldığı fuarda birbirinden farklı modeller sergileniyor. 26 Ekim'e kadar devam edecek fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarı sadece sektör temsilcileri gezebilecek.

Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık'ın organize ettiği fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ege İhracatçılar Derneği destekliyor.

MANİSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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