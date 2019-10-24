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EGEİD üyeleri ihracat için verilen destekleri dinledi

İHA

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri bu hafta yaptığı yönetim kurulu toplantısında yurt dışı yatırımlarda ve ihracat için verilen destek ve hibeler hakkında bilgi sahibi oldu.

EGEİD üyeleri ihracat için verilen destekleri dinledi

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri bu hafta yaptığı yönetim kurulu toplantısında yurt dışı yatırımlarda ve ihracat için verilen destek ve hibeler hakkında bilgi sahibi oldu.
İzmir’de özel bir şirketin sahibi olan proje uzmanı eğitimci yazar Onur Yeşilçavdar’ı ağırlayan EGEİD üyeleri ihracatın artmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, "Aramızda gerek dolaylı gerek direk ihracat yapan 70’i aşkın ülkede pazarı bulunan 26 sektör bulunduruyoruz. Ülkemiz ihracatın arttırılması için bir çok teşvik ve destek veriyor. Yeni pazarlara girerken daha güçlü ve kalıcı kalmak için bunları öğrenmemiz gerekiyor. Uluslararasılaştırma destek fonları ile ilgili birçok bilgi edindik. Eğitmenimiz sayın Onur Yeşilçavdar’a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde projelendireceğiz." dedi.

MANİSA

24 Ekim 2019 Perşembe

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