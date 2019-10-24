Sağlığı sanatta bulan çift, herkese tavsiye etti Şehzadeler Belediyesi’nin kursları 7’den 70’e büyük ilgi görüyor

Şehzadeler Belediyesi’nin tarihi Kurşunlu Han’da açtığı ücretsiz geleneksel el sanatları kurslarından Çini kursuna katılan, 45 yıllık evli AysunSamim Baylan çifti, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yetkililerine vatandaşlara sağladıkları imkan nedeniyle teşekkür etti, vatandaşlara da tavsiyede bulundu. İki çocuk, dört torun sahibi çift “İnsanların ilerleyen yaşlarda mutlaka bir hobisi olmalı. Sanatın iyileştirici yönünden herkes mutlaka yararlanmalı” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin tarihi Kurşunlu Han’da açtığı geleneksel el sanatları kursları, 7’den 70’e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Şehzadeler Belediyesi, açtığı 28 branştaki kurs ile 350 kursiyere ev sahipliği yaparken; kursiyerler ise Kurşunlu Han’da verilen hizmetten bir hayli memnun. Geleneksel çini işleme kursunda eğitim alan 12 kursiyer arasında yer alan 45 yıllık evli Aysun Samim Baylan çifti, herkesi kurslardan yararlanmaya çağırdı. Sanatla iç içe bir geçmişe sahip olan Aysun Baylan, önce kendisinin yararlandığı kursları daha sonra eşi Samim Baylan’a önerdi. Resim, ahşap boyama gibi branşlarda kurslara katılan Aysun Baylan, yağlı boya resim sergisi de açarak hünerlerini sergiledi. Çini işlemenin ise hayali olduğunu kaydeden Aysun Baylan, bu kursa ise eşi Samim Baylan’ı da dahil etti. İki çocuk ve dört torun sahibi Baylan çifti, çini işleme kursuna büyük bir keyif ile devam ederken; Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yetkililerine vatandaşlara sağladıkları imkan nedeniyle de teşekkür etti.



“Sanatın iyileştirici yönünden herkes mutlaka yararlanmalı”

Aysun Baylan geçmişinde sanatla hep iç içe olduğunu dile getirerek, değişik branşlarda açılan kurslardan yararlandığını belirtti. Çini işleme sanatının ise hayali olduğunu ifade eden Aysun Baylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursların insanlarımıza büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kurslar sayesinde gençler meslek sahibi bile olabiliyorken, belli bir yaşa ulaşmış kişiler de hem ruhsal hem bedensel yönden sanatın iyileştirici yönünden yararlanıyor. İnsanların ilerleyen yaşlarda mutlaka bir hobileri olmalı. Sanatın iyileştirici yönünden herkes mutlaka yararlanmalı.”



“Herkese bir hobi edinmelerini tavsiye ederim”

Eşi Aysun Baylan’ın yönlendirmesi ile çini işleme kursuna katılan Samim Baylan da bir hobi edinmesinin kendisine yaşadığı kalp ve romatizma hastalıklarının tedavisinde yardımcı olduğunu dile getirerek, herkesi bu kurslardan yararlanmaya davet etti. Samim Baylan, “Evde oturup sağlık sorunlarımı düşünmektense bu kursa gelip bir hobi edindim. Hobim sayesinde rahatsızlıklarımın da azaldığını fark ettim. Her şeyden önce bu kursa gelmek için evden çıkıp yürümek bile insana sağlık açısından yararlı oluyor. Kurslarda hem sosyalleşiyor hem de vaktinizi keyif aldığınız bir işi yaparak değerlendirmiş oluyorsunuz. Herkese bir hobi edinmelerini tavsiye ederim” dedi.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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