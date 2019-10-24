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YORUM KURALLARINI OKUDUM

KYK'lı gençler çocukları sevindirdi

İHA

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Efendi Yurdu öğrencileri, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu İlkokulu öğrencilerine kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

KYK'lı gençler çocukları sevindirdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Efendi Yurdu öğrencileri, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu İlkokulu öğrencilerine kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulundu.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Efendi Yurdu Müdürü Hüseyin Erdeniz ve yurt öğrencileri, temin ettikleri kırtasiye ve spor malzemelerinin yanı sıra çeşitli hediyelerle Çavuşoğlu İlkokulunun minik öğrencilerine destekte bulundu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan etkinlikte neşe dolu bir gün geçirildi.
KYK’lı öğrenciler ilk okul öğrencilerinin mutluluklarıyla daha da mutlu olduklarını dile getirerek bu tarz projelerde yer almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öztürk: "Yüzlerde kocaman bir mutluluk oluştu"
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde yapılan proje ile toplumda bir kaynaşma, bir bütünleşme ve yardımlaşma duygusunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aile ortamı hazırlarken, onların aynı zamanda bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimiz güzel bir etkinliğe imza atarak, kardeşleri ile keyifli bir gün geçirdiler. Miniklerimizin yüzlerinde kocaman bir mutluluk oluştu. Onlar da büyüdüklerinde bu tü