Başkan Kayda’dan muhtarlara müjdeli haber

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler’i makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhtarlara müjdeli haber verdi.

Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, dernek başkan yardımcısı Ayhan Gezdir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Avşar, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Güler ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Atatürk Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Demokrasi Parkı’nın düzenlenerek, Muhtarlar Derneğine tahsis edileceği müjdesini verdi. Parkın muhtarlar derneğine tahsisinin ise Kasım ayı belediye meclis gündemine taşınarak görüşüleceğini belirten Başkan Kayda, “Muhtarlar Derneğimiz, tecrübeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde Salihli Belediyemiz ile işbirliğinde halkımıza çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir. Salihlimize birlikte hizmet etmekten onur duyduğum Muhtarlar Derneğimize ve muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:28

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.