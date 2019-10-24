Dane zeytine destek müjdesi Zeytine 15 kuruşluk destek

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde dane zeytine kilogramda 15 kuruş destek verileceğini açıklandığını söyledi.

Aksoy, “Bilindiği gibi zeytinyağına destek verildiği halde zeytine destek verilmemekteydi. Zeytinyağına verilen desteğin yağın ham maddesi olan zeytine de verilmesi gerektiğini çeşitli platformlarda ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve Vekillerimize iletmiştik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli zeytine de destek verilmesi için Cumhurbaşkanımız ile konuşacağını Manisa’da basına açıklamıştı. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde dane zeytine kilogramda 15 kuruş destek verileceği açıklandı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Manisa Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Üreticilerimizin bu destekten faydalanabilmesi için mutlaka satmış oldukları zeytinlerin müstahsil makbuzlarını alması gerekmektedir. Zeytin sezonunun ve verilen desteğin üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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