Yol yapım çalışmasına yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerdeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Soma Turgut Özal Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yolların daha güvenli olması, mahalleler arası ulaşımın en kısa süreye inmesi, yapılacak olan seyahatin daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Soma ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde de yol yapım çalışması yapıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Soma ilçe ziyaretinde Soma Belediyesi’nin temel malzemesini çektiği Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da 1. kat sathi kaplama yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu’ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek eşlik etti. İncelemelerini yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ankara temasları sonrasında hızlandığını hatırlatarak, ilçe belediye başkanları ile yapılan görüşmeler sonrasında önceliği olan yollarda yol yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Öztozlu, vatandaşlara hayırlı olması dileklerini iletti.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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