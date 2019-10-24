Kula Ülküspor’da hedef galibiyet serisi

Manisa 1. Amatör Küme F gurubunda mücadele eden ve ligin ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerin ardından üçüncü haftayı bay geçen Kula Ülküspor, ligin dördüncü haftasında iç sahada oynayacağı Selendi Belediyespor müsabakasından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Manisa 1. Amatör Küme F gurubunda mücadele eden Kula Ülküspor ligin ilk maçında evinde Tepeköyspor’u 10, ikinci hafta maçında ise Salihli Ayyıldızspor’u deplasmanda 21 mağlup edip, ligin üçüncü haftasını bay geçmişti. Ligin ilk iki haftasında aldıkları galibiyetlerle 6 puanla ikinci sırada yer alan Kula Ülküspor, 27 Ekim 2019 Pazar günü oynanacak olan Selendi Belediyespor müsabakası için çalışmalarını hızlandırdı. Lig sonuna kadar galibiyet serisi ile sezonu kapatarak bir üst lige çıkmak için hedef belirleyen Kula Ülküspor’un Kulüp Başkanı Suat Esen, 201920 sezonunda Manisa 1. Amatör Ligi’nde Kula’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Ligin ilk iki haftasında aldıkları galibiyetlerle lig motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Esen, kendi saha ve seyircileri önünde ağırlayacakları Selendi Belediyespor müsabakasından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 3’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ligin dördüncü haftasında evinde Selendi Belediyespor’u ağırlayacak olan Kula Ülküspor 6 puanla 2’nci sırada yer alırken, rakibi Selendi Belediyespor ise 4 puanla 4’üncü sırada yer alıyor.

Manisa 1. Amatör Küme F gurubundaki dördüncü hafta müsabakası, 27 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00’da Jeopark Sentetik Çim Sahasında oynanacak.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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