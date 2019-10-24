Manisa’da ‘Bir kitap da benden olsun’ projesi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Türkçe Öğretmeni Alpaslan Yılmaz Gürakan, “Bir Kitap da Benden olsun ETwinning Projesi Kitap Kumbaram” ile sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Şehitler Ortaokulu okuma kültürünü geliştirme amacıyla proje çalışmalarını sürdürüyor. Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Türkçe Öğretmeni Alpaslan Yılmaz Gürakan, “Bir Kitap da Benden olsun ETwinning Projesi Kitap Kumbaram” ile sosyal sorumluluk projesini başlattı. Türkçe öğretmenleri beraberinde Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, Müdür Yardımcısı Ahmet Solmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu ile birlikte Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş’i ziyaret ederek projenin detayları hakkında bilgi verdi.

ETwinning Projesinin amacının okuma kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırmak olduğunu belirten Gönül Kovan Gürakan, “Çeşitli kurumlardan destek alıyoruz farklı illerdeki öğretmen arkadaşlarımıza kitap desteğinde bulunmak için. Şuan için 22 öğretmenimiz var. Aynı zamanda köy okullarında kütüphane kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Okuma üzerine çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Gürakan, “Velilerimizle, öğrencilerimizle kitap okuma saatlerimiz oluyor. En çok okuyanları ödüllendiriyoruz” diye konuştu.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehitler Ortaokulu Müdürü ve öğretmenlerine böyle güzel bir proje içerisinde yer aldıkları için teşekkür etti. Projenin Kitap Kumbaram şeklinde başladığını ifade eden Ermiş, “Beyaz şeffaf bir kumbara yapılmıştı. Buraya çocuklarımız kitaplarını bırakıyordu. Toplanan kitaplarımız ilçemizde ve il genelinde özellikle ekonomik durumu düşük okullarımızda kütüphane şeklinde oluşturuldu. Yine il dışında Van’da bir kütüphane oluşturuldu. Artı bu projemiz ETwinning Projesi kapsamına da girdi. Biz bu projeyi biraz daha büyütüp Türkiye genelinde daha fazla kitap toplayıp daha fazla okulla buluşturmak istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Proje ile ihtiyacı olan okullarda kütüphane oluşturulması hedeflenirken, bazı okulların da kütüphanesi geliştirilecek.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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