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Manisa’nın imar planı çalışmalarında sona gelindi

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında düzenlenen toplantıya katılarak, Manisa imar planları ile ilgili bilgi verdi. Kurum görüşleri noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olurunu beklediklerini Bakan Pakdemirli'ye aktaran Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli'nin "Bu işi artık sonlandırın" şeklinde Bakan Yardımcısına talimat verdiğini belirterek, Manisa imar planları çalışmalarında artık sona gelindiğinin müjdesini verdi.

Manisa’nın imar planı çalışmalarında sona gelindi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında düzenlenen toplantıya katılarak, Manisa imar planları ile ilgili bilgi verdi. Kurum görüşleri noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olurunu beklediklerini Bakan Pakdemirli’ye aktaran Başkan Ergün, Bakan Pakdemirli’nin “Bu işi artık sonlandırın” şeklinde Bakan Yardımcısına talimat verdiğini belirterek, Manisa imar planları çalışmalarında artık sona gelindiğinin müjdesini verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarından oluşan Manisa heyeti, Ankara DSİ 5. Bölge Sosyal Tesisleri’nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ve Bakanlık Genel Müdürleri de yer aldı. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılmayan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi tarafından çalışması yürütülen imar plan çalışmaları hakkında Bakan Bekir Pakdemirli’yi bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışma kapsamında oluşacak yeni planları harita üzerinden Bakan Pakdemirli’ye anlattı.

Bakandan “Çalışmaları hızlandırın” talimatı
İmar planları yapılırken alınması zorunlu olan kurum görüşleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının olurunu beklediklerini de Bakan Pakdemirli’ye aktaran Başkan Ergün, Bakanlığın onayıyla birlikte sürecin hızlanacağını dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı oluru noktasında Bakan Yardımcısı Hadi Tunç’a çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Bakan Pakdemirli, Manisalılara selamlarını ileterek, yeni imar plan çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.
Toplantı sonunda Manisa heyeti ile Bakan Bekir Pakdemirli, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten ve gösterdiği ilgi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa milletvekillerimiz ve belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde şehrimizin imar planları ile ilgili çalışmalarımızı anlattık. Sayın Bakanımız Tarım ve Orman Bakanlığı görüşü beklediğimizi öğrendi ve çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Bu, Manisamız için, Manisa’da yaşayan vatandaşlarımız için güzel ve müjdeli bir haber. Sürecin hızlanmasıyla birlikte Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerimizle birlikte bu çalışmaları bir an önce Manisamız için hayata geçirmenin çabasında olacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

MANİSA

24 Ekim 2019 Perşembe

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