Yabancı firma temsilcileri MAYFU için Manisa'da

Manisa'da ayakkabı üretimi yapan firmalarla sektör temsilcilerini bir araya getiren Manisa 6. Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırlıyor. İspanya, Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Yunanistan'dan gelen firma temsilcileri, ayakkabı fuarını ziyaret ederek üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin en önemli deri ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye geneli Manisa'nın önde gelen 35 firmasının katıldığı fuarda birbirinden farklı modeller sergileniyor.

İspanya, Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Yunanistan'dan gelen firma temsilcileri, ayakkabı fuarını ziyaret ederek üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.

Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık'ın organize ettiği fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ege İhracatçılar Derneği destekliyor.

26 Ekim'e kadar devam edecek fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarı sadece sektör temsilcileri gezebilecek.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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