Suriye’deki terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere Manisalı çiftçilerden enerji kaynağı kuru üzüm desteği geldi. Şehzadeler Ziraat Odası öncülüğünde Manisalı çiftçilerden ve vatandaşlardan toplanan 3 ton kuru üzüm 100’er gram halinde 30 bin paket haline getirilerek dualarla sınır bölgesine gönderildi.

Şehzadeler Ziraat Odası öncülüğünde bir hafta önce başlatılan kampanyada toplanan 3 ton kuru üzüm Suriye’de görev alan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere 100’er gramlık paketler halinde sınır bölgesine ulaştırıldı. Enerji kaynağı kuru üzümlerin sınır bölgesine gönderilmesi nedeniyle oda önünde düzenlenen törene Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, oda yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı. Manisalı çiftçiler ellerindeki Türk bayrakları ile Mehmetçiğe selam gönderirken enerji kaynağı kuru üzümlerin ‘Afiyet bal şeker’ olması temennisinde bulundu.



Bir haftada 3 ton üzüm toplandı

Şehzadeler Ziraat Odası tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan kampanyada toplanan kuru üzümlerin sınır bölgesindeki Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Bir haftalık kampanya sonucunda 30 bin paket üzümü paketledik. Bugün de yola çıkacak. Barış Harekatı'ndaki askerlerimize Manisa’dan hem sevgi hem saygı hem de üzümümüz bulunsun ve tam desteğimizin sürdüğünü bildirmek için bu kampanyayı yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, çiftçilerimiz, Manisalı vatandaşlarımıza, komutanımıza teşekkür ediyoruz. Biz Manisa çiftçisi olarak her zaman vatanının yanında askerinin yanındayız. Dışarıdan gelen tehlikelere karşı askerimizin huzur getireceğine ve oradaki halkın da huzur içinde yaşayacağına inanıyoruz. Biz askerimize güveniyoruz. Tam desteğimiz askerimizle. Oradaki askerlerimiz hiçbir zaman için yalnız değil. Onlar orada nasıl görev yapıyorsa biz de buradan bütün dualarımızla ve bu şekildeki desteklerimizle here zaman yanlarındayız. Hamdolsun askerimizin hiçbir yardıma ihtiyacı yok ordumuz çok güçlü ama biz Manisa çiftçisi olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve çorbada bizim de bir kaşık tuzumuz olsun demek için bu kampanyayı düzenledik” dedi.

Üzümün bir enerji kaynağı olduğunu ve Çanakkale’deki Mehmetçiklerin sadece üzüm hoşafıyla tüm dünyayı dize getirdiğine dikkat çeken Altındağ açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bilindiği üzere Çanakkale Savaşında sadece üzüm hoşafıyla savaşmış. Üzüm aynı zamanda enerji kaynağı ve geçmişe dayalı bir mazisi var. 30 bin paket gönderiyoruz 100 gramlık paketler halinde. Askerimiz cebine koyup yiyebileceği şekilde yaptırıp gönderiyoruz. Mehmetçiğimize afiyet bal şeker olsun. Manisa halkı, Manisa Çiftçisi her zaman Mehmetçiğimizin yanında.”

Mehmet Turhan tarafından yaptırılan duanın ardından 100’er gram halindeki 30 bin paket kuru üzüm sınır bölgesindeki 3 ayrı birliğe gönderilmek üzere Manisa’dan hareket etti.

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:28

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.