Mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen Güzelyurt Mahallesi sakinleri Yunusemre Belediyesine yaptıkları başvurudan olumlu sonuç aldı.

Güzelyurt Mahallesi sakinleri, mahallelerinde kurulması planlanan baz istasyonu için imza ve dilekçe toplayarak Yunusemre Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Dilekçelerini teslim eden mahalleliler, Belediye Meclis Salonu’nda Başkanvekili Gürkan Koyuncu, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Musa Dirik ile görüşerek mahallelerinde neden baz istasyonu istemediklerini aktardı. Baz istasyonunun konut alanlarına çok yakın olacağını anlatan mahalle sakinleri bunun sağlıklarını ciddi şekilde etkileyeceğinden endişe ettiklerini kaydetti.



Güzelyurt’a baz istasyonu kurulmayacak

Konudan haberdar olduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş ise mahallede kurulacak baz istasyonu ihalesinin iptal edildiğini duyururken; vatandaşın sağlığını tehdit eden bir çalışma içerisine girmeyeceklerini söyledi. Konuyu hafta sonu Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye aktardıklarını, toplantıya kendisinin katılacağını ancak şehir dışında olduğunu söyleyen Ulaş, “Bu konu ile ilgili belediye başkanımıza geçen hafta sonu bilgi vermiştik. Bildiğiniz gibi şehir merkezlerinde hemen hemen her tarafta var. Bu şekilde kanunla belirlenmiş net bir alan da olmadığı için bu konu maalesef Türkiye’de sorun. Aynı şey elektrik trafoları için de geçerli. Çünkü her ikisi de sağlık açısından riskli alanlar. Ben de o bölgede oturuyorum. Tabi gönül ister bunu bütün Türkiye’ye geliştirelim. Sadece Güzelyurt için göstermeyelim. Bu konuda zaten bir açıklamamız olacaktı. Encümen kararı ile iptal sürecine girdik. Pazar günü başkanımızın kararıyla bu baz istasyonu kiralama olayı iptal edildi. Sizin geleceğinizi tahmin etseydik bu konuyu daha önce size iletirdik. Fakat tabi gönül ister biz bunu bütün Manisa genelinde oturtalım ama maalesef böyle bir imkanımız yok. Yani hem iletişimden yararlanacağız bunun konforundan yararlanacağız hem baz istasyonu istemeyeceğiz. Bir taraftan sağlığımızı düşünüyoruz bir taraftan da konforumuzu düşünüyoruz. Belediye olarak halkımızın sağlığını göz önüne almak bizim temel amacımız. Başkanımız doktor olduğu için bu konuda daha hassas” diye konuştu.



‘Sorunları istişarelerle aşacağız’

Site yoğunluklu bir mahalle olan Güzelyurt’ta vatandaşlarla sıklıkla bir araya gelemediklerini anlatan Başkanvekili Gürkan Koyuncu ise sorunların giderilmesi için bu toplantıların devamını getirmeyi istediklerini aktardı. “Sık sık bir araya gelmeye hazırız” diyen Başkanvekili Koyuncu şöyle konuştu: “Güzelyurt sitelerin yoğunlukta olduğu bir mahalle. İletişim anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Önemli olan bunların çözümü için ortak hareket edebilmek. Sorunların çözümü noktasında sık sık bir araya gelelim. Bu sorunları öncelik sırasına göre bizi ilgilendiriyorsa biz, büyükşehrin yetki alanında ise onlara ileterek aracı olabiliriz. Amacımız vatandaşımızın ilçesinde mutlu bir şekilde yaşaması.”



Toplantıdan mutlu ayrıldılar

Yaşadıkları sıkıntıları yetkililere ileten Güzelyurt sakinleri toplantıdan mutlu ayrılırken; Mahalle Muhtarı Aynur Tava, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Tava yaptığı açıklamada, “Mahallemize kurulması planlanan baz istasyonu ile ilgili başkanlarımızla görüştük. Sağ olsunlar bizleri çok güzel ağırladılar. Baz istasyonunun kurulmayacağını bildirdiler. Diğer sıkıntılarımızı da dile getirdik. Bu sorunlarla da ilgileneceklerini, sıklıkla mahalle sakinleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmak istediklerini ifade ettiler. Kendilerine mahalle sakinlerimiz adına bir kez adına teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevinç Bostancı ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Mahallemizde baz istasyonu kurulacağını öğrendik. Bunu istemediğimiz için imza toplayarak Yunusemre Belediyesi’ne başvurduk. Başkanvekili ve başkan yardımcıları ile görüştük. Toplantıda baz istasyonunun kurulmayacağını söylediler, çok mutlu olduk. Bizi çok güzel ağırladılar.”

MANİSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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