Kulalı umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı En küçük umre yolcuları; biri 6 aylık, biri 4 yaşında

Manisa'nın Kula ilçesinde umreye gidecek 90 kişilik kafile için Kurşunlu Camiinde program düzenlendi. Düzenlenen programda, 90 kişilik umre kafilesinin yanı sıra, biri 6 aylık, diğeri ise 4 yaşında olan minik umreciler de kutsal topraklara uğurlandı.

Kula’da umreye gidecek 90 kişilik kafile için, ikindi namazını müteakip Kurşunlu Camiinde program düzenlendi. Namazın ardından yapılan Kur'anı Kerim tilaveti ve duaların eşliğinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kutsal toprakları ziyaret edecek kafilenin içinde, iki tane de minik umreci dikkat çekti. Kula’da sağlık ocağında doktor olarak görev yapan Dr. Rahşan Erkan, 6 aylık oğlu Ömer Musab ve 4 yaşındaki kızı Ayşe Zümra ile birlikte kutsal topraklara yolcu edildi. İlçe Müftüsü Kamil Kırkız’ın da katılımıyla gerçekleşen programda, minik umreciler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.