Öğrenci başarısının artırılması için toplandılar

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 8. sınıf öğrencilerine kurs veren branş öğretmenleri ve rehber öğretmenleriyle toplantı yaptı. Toplantıda kurslarda görev alan öğretmenler ve rehber öğretmelerle sınavlarda başarı oranlarını artırmanın yolları değerlendirildi.

Toplantıda ilçe genelinde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine destekleme ve yetiştirme kursu veren öğretmenler ve rehber öğretmenler sınavlarda başarının yollarını artırmak için neler yapılması, nasıl bir yol izlenmesi, öğretmen, öğrenci ve velilerle işbirliği yapmanın yararları tartışılarak görüşler değerlendirildi. Son iki yılın LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları da toplantıda değerlendirildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş sınav için etkili rehberlik ve yönlendirme yapmanın önemine değindi. Güneş, "8. sınıf öğrencilerine destekleme ve yerleştirme kursları veren öğretmenlerimizden merkezi yerleştirme sınavına hazırlık konusunda üzerimize düşen görevleri hep birlikte özenle yapacağız. Okul, öğretmen, öğrenci ve velilerle işbirliği yaparak, başarı oranımızı en yüksek seviyelere çıkaracağız. Sınavla öğrenci alan okullarımıza, ilçemizden daha fazla öğrenci gönderebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Bizler idareci olarak, sizlerde üzerinize düşeni hep birlikte özenle yerine getireceğiz, ancak bakanlığımız tarafından sınav asıl amaç olmaktan çıkartıldı. Bizim esas amacımız sınavı amaç olmaktan çıkartarak, öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak, bu alanlarda da beceri ve başarı kazanmalarını sağlamamız, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamamız gerekir. Ayrıca eportfolyo, Manisa her yerde okuyor, pekala okuyoruz projelerine gerekli özenin gösterilmesini istiyorum." dedi.

Toplantıda son iki yılın LGS sonuçları da değerlendirildi. Bakanlık tarafından her yıl LGS 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 10’unu merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre özellikli okullara yerleştiriyor. Alaşehir’de 20192020 Eğitim Öğretim yılında 1986 öğrenci 8. sınıfta eğitim öğretim görüyor.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, şube müdürleri Sedat Koyuncu ve Süleyman Büyükkarcı ile 8. sınıf öğrencilerine kurs veren branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler katıldı.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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