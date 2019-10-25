Alaşehirliler tek cümleyle cumhuriyeti anlattı Alaşehir Belediyesi tarafından vatandaşların cumhuriyetle ilgili görüşlerinin yer aldığı video klip hazırlandı

Alaşehir Belediyesi, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlardan cumhuriyeti tek cümleyle anlatmalarını istedi. Alınan cevaplar video klip haline getirilerek belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Alaşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı öncesinde Alaşehirli vatandaşlarla tek yürek oldu. Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan cumhuriyet videosunda seyyar satıcı, pazar yeri esnafı, çocuklar, kadınlar, gençler ve yaşlılardan oluşan toplumun her kesiminden insan cumhuriyet ile ilgili düşüncelerini birer cümle ile dile getirdi. Vatandaşlar cumhuriyeti, "Türkiye, bayrak, Atatürk, mavi gözler, çağdaşlık, kadın hakları, umut, vatan, millet, özgürlük, çalışma, kurtuluş savaşı, yarınlarımız ve bağımsızlık" ifadeleriyle tanımladı. Yapılan sokak röportajları video klip olarak hazırlanıp belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanarak Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da video klibin sonunda cumhuriyeti şu sözlerle tanımladı:

"Benim için cumhuriyet ne halife buyruğu, ne padişah kavuğu, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır."

Öküzcüoğlu, "Biz cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Alaşehirli hemşehrilerimizden cumhuriyetle ilgili duygu ve düşüncelerini birer cümleyle vurgulamasını istedik" diyerek, cumhuriyet ve demokrasi bilincinin yaşatılması, Türkiye Cumhuriyeti olarak cumhuriyet ve demokrasi olmadan yaşanamayacağını dile getirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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