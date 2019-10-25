Manisaspor’a erzak desteği

Maddi anlamda zor günler geçiren ve 3. Lig’de gençlerle mücadele eden Manisa’nın en büyük markası olan Manisaspor’a bir marketten erzak desteği geldi.

Manisa’nın en büyük markası olan Manisaspor’a, esnaf desteği devam ediyor. Daha öncede bazı esnaflar tarafından destek verilen kulübe son destek, market sahibi İkram Zağlı’dan geldi. Zağlı, Manisaspor’a ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, “Manisaspor, Manisa’nın en büyük markasıdır. Tüm Manisa’nın bu markaya ve değere sahip çıkması lazım. Biz gücümüzün yettiği kadar destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

Manisaaspor Sportif Direktörü Hüseyin Tok da, İkram Zağlı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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