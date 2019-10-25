Manisa'nın imar planı için çalışmalar hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa milletvekilleriyle birlikte katıldığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında düzenlenen toplantının ardından, Bakan Pakdemirli’nin “çalışmaları hızlandırın” talimatı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler belediyesinden oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç başkanlığında Ankara’da bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş’tan oluşan Manisa heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ile bir araya gelerek, Manisa’nın imar planlarını masaya yatırdı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özlü de yer aldı. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılmayan ve merkezdeki üç belediyenin büyükşehir belediyesi öncülüğünde yürüttüğü imar plan çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, Tarım Bakanlığı onayı da gündeme geldi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığındaki toplantısında Bakan Pamdemirli’nin “çalışmaları hızlandırın” talimatı verdiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç başkanlığında düzenlenen toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, Manisa imar plan çalışmalarında önemli adımlar attıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi teknik ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirten Yalçınkaya, Manisalıların yıllardır beklediği bu önemli soruna Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde neşter vuracaklarını dile getirdi.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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