Yunusemre U14 Takımı, Horozköy'ü farklı geçti

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Yunusemre Belediyespor U14 Takımı karşılaştığı lig maçında Horozköyspor'u 51 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor U14 Takımı, Horozköyspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşı karşıya geldi. Maçı 51 kazanan mavi beyazlı ekibin gollerini Bayram Gül (2), Fırat Öztürk, Osman Gazi Kösemen ve Emre Gaşi attı. Sergilediği performansla göz dolduran Yunusemre Belediyespor U14 Takımı, önümüzdeki hafta Murat Germen ile mücadele edecek.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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