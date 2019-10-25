Salihli’de koruma kurulu toplandı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının Ekim ayı olağan toplantısı, Salihli Belediyesinde gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Avukat Süleyman Yüksel, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ve kurul üyeleri katıldı.

Koruma Kurulu olağan toplantısında, 20192020 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde Salihli'deki okullarda yapılan çalışmalar, ‘Köy Okulları Yenileniyor’ projesi ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.