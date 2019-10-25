Aydın’dan Salihli’ye hırsızlık için gelen 5 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otodan hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlara karışan 5 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’de otoparkta park halinde olan bir otomobilden hırsızlık yapılması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Bölgedeki kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, 5 şüphelinin Aydın’da olduğunu tespit etti. Aydın’da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, Salihli’deki otomobilden çalındığı değerlendirilen 10 bin lira ile birlikte yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Ç.O, C.K, O.G, H.Ç ve T.K işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadelenin süreceğini söyledi.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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