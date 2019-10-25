Salihli’de üretici pazarı ilgi görüyor

Salihli Belediyesi’nin öncülüğünde eylül ayında her Cuma günü yeni pazaryerinde açılarak hizmete başlayan ve çok beğenilen üretici pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Üretici pazarını gezerek tezgah açan üreticilere hayırlı işler dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her hafta tezgah sayısı artan pazara aile bütçesine destek olmak isteyen tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte pazarı gezen Başkan Kayda, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet ederek alışveriş yaptı. Üretici pazarını çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar da, pazarın açılmasından dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür etti.

Salihli’ye kazandırılan modern pazaryerinin hafta boyunca yeni pazarlara ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Kayda, çok yakında Açık Oto Pazarının da hizmete başlayacağını açıkladı. Başkan Kayda, “Belediyemizin öncülüğünde bir ay önce hizmete açtığımız Üretici Pazarımız, herkes tarafından çok beğenildi. Her cuma günü açılan pazarımızda, hem üreticilerimiz kendi yetiştirdikleri taze ürünleri halkımıza ulaştırıyor hem de kadınlarımız evde yaptıkları tarhana, salça, reçel, börek ve sarma ile el emeği göz nuru hazırladıkları ürünleri satarak aile bütçesine destek oluyorlar. Tüm hemşehrilerimizi, alışveriş yapmak ve kendi yetiştirdikleri ürünleri satmak için her cuma günü açılan Üretici Pazarımıza davet ediyorum” dedi.

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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