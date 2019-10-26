Vali Deniz Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi sakinleriyle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz Mahalle ziyaretleri kapsamında, Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesine giderek burada vatandaşlar ile bir araya geldi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'İn Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarete, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilgililer ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Ahmet Deniz mahalledeki vatandaşlar ile köy kahvaltısı yaptı. Sancaklı Çeşmebaşı Muhtarı Mustafa Durmaz’dan mahalle hakkında bilgi alan Vali Ahmet Deniz, yakın zamanda düzenlenen Sülüklü göl yolunu ve Sülüklü gölü de inceledi.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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