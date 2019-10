Başkan Aloğlu EGEİD’i Almanya’da tanıtacak

Türkiye'nin, bölgenin ve Manisa'nın ihracatını artırmak amacıyla bir sene önce kurulan ve 26 sektörü içinde bulunduran Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), aracılar vasıtasıyla yabancı ülkelerle irtibat kurarak pazar payını artırmaya devam ediyor. Kasım’ın ilk haftası heyet adına Almanya’daki AVM’lere ürün tedarik eden firmalarla görüşmeye gidecek olan EGEİD Yönetim Kurulu başkanı Ayberk Aloğlu üye listelerini Almaya’ya taşıyacak.

EGEİD olarak Almanya'daki AVM'lere ürün tedarik eden firmalarla görüşmek için kasım ayının ilk haftası Almanya'ya gideceğini kaydeden EGEİN Başkanı Ayberk Aloğlu, "Aramızda bir çok sektörden kaliteli ve doğru üretim yapan arkadaşlarımız var. Aklımızda sadece ürünlerimizi verip dönmek değil şartlar oluşursa mağazalaşmak ve markalaşmakta var. Ürünü vermek bir Euro, mağazalaşmak on Euro demek. Ülkemizdeki yöneticilerimiz ihracata bu kadar destek veriyorken bizlerin de sahaya inip icraya başlamamız gerekiyor. Kasım ayının ilk haftası heyet adına Almaya’ya gideceğim ve ikili iş görüşmeleri yapacağım. Oradaki AVM’lere ürün tedarik eden biri Düsseldorf’ta diğeri ise Berlin’de olmak üzere iki firma ile randevulaştık. Ayrıca Almanya’nın yatırım için verdiği destekleri de görüşeceğimiz bir danışmanlık şirketi olacak. Üç arkadaşımız şu an mağazalaşmak için uygun yer arıyor. Belki birbirlerine yakın sektörleri birleştirip ortak yerlerde açabiliriz. Örneğin; kuru üzüm, tahin, helva, zeytin ve zeytin mamulleri, kuru domates gibi gıda ürünleri üreten ayrı ayrı firmalarımız var. Bunların ayrı ayrı yer açması yerine bir yerde karar verilip tek mağazada birleştirilmesi yada tekstil için örneklersek pantolonu, gömleği, kaban ve montu, deri ürünlerini, personel kıyafetlerini ve ayakkabısını bir mağazada toplayıp şirketleşmenin düşüncesindeyiz. Amaç maliyetleri el ele verip düşürmek, döviz girdisinin katma değerini arttırmak. Tabi bunun yanında biz sadece kendi üyelerimiz için kurulmadık. Bize kayıtlı olmayan ama ihracatı arzu eden üreticilerimizin de böyle bir isteği olursa kendi listemizin yanında onların bilgilerini ve faaliyet alanlarını da seve seve yanımızda taşırız. Dünyaya made in Türkiye yazdırmak için elimizden geleni yapacağız. Allah yardımcımız olsun." dedi.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.