Salihli Belediyespor 2 haftalık hasrete son vermek istiyor

Salihli Belediyespor yarın deplasmanda konuk olacağı Uşak temsilcisi Bölmespor’u yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bergama Belediyespor’a yenilerek 2 haftalık galibiyet serisine 2 hafta ara veren Salihli Belediyespor ligin 6’ıncı haftasında deplasmanda Uşak ekibi Bölmespor’un konuğu olacak. Ulubey İlçe Stadı’nda 27 Ekim Pazar Günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’da başlayacak. Furkan Çelik, Gökhan Üçüncü ve Emrah Topal hakem üçlüsünün yöneteceği maçta yeşilbeyazlı ekip rakibini yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bergama Belediyespor yenilgisinin ardından Bölmespor’u yenerek hem moral hem de 2 haftanın ardından yeniden galibiyet elde etmek istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi Bölmespor grupta sıfır puanla son sırada bulunurken, Salihli Belediyespor ise 7 puanla 8. sırada yer alıyor.

BAL 8. Grupta 6. hafta programı ise şöyle: Bolvadin Belediyespor Sökespor, Bigadiç Belediyespor Sandıklıspor, Bölmespor Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor Bergama Belediyespor, Aydın Yıldızspor Gönen Belediyespor, Aliağa Futbol AŞ. Bornova Yeşilovaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor Yunusemre Belediyespor.

Grupta tüm maçlar pazar günü oynanırken, karşılaşmalar saat 14.00’da başlayacak.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.