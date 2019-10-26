Manisa BBSK U18 Basketbol Takımı 2’de 2 yaptı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ikinci hafta müsabakasında karşılaştığı Manisa Gençlik Spor'u 7337 mağlup etti. Bu sonucun ardından yeşil beyazlı ekip grubunda 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ikinci hafta mücadelesinde Manisa Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonunda oynanan müsabakada rakibine üstünlük sağlayan Manisa BBSK, salondan 7337'lik skorla galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynadığı Megaspor Basketbol karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan takım, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmiş oldu.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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