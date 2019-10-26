Hastalar klasik Türk müziğiyle coştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Candan Timur ve saz sanatçıları, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ahmetli Ek Ünitesindeki hasta ve danışanlarına konser verdi. Bir düğün salonunda gerçekleşen konserde hasta ve danışanlar doyasıya eğlendi.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Candan Timur ve saz sanatçıları tarafından verilen konsere Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, belediye meclis üyeleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, hastane müdürleri Filiz Elma, Hülya Sönmez ile Müdür Yardımcılarından Senedin Sinanoğlu, Türkan Yılmaz, Ahmetli İlçe Hastanesi Müdürü Ali Çankaya da katıldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter'in gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından hasta ve danışanlar yaklaşık bir buçuk saat süren konserde doyasıya eğlendi. Konser sonunda sanatçılara Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter tarafından hediye takdim edildi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, Ahmetli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Murat Memiş ve düğün salonunun sahibi Hasan Teker ile çalışanlarına şükranlarını sundu.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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