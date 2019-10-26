Evinin önünde oturan kadın traktörün altında can verdi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir traktör virajı alamayınca yol kenarındaki evinin önündeki oturan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verirken traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

Akhisar’ın Selçikli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kırsal Selçikli Mahallesinde 45 YF 702 plakalı traktör sürücüsü Ercan B. Virajı alamayınca yol kenarındaki evinin önünde oturan Emine Akcan’a çarptı. Kaza sonrası Emine Akcan (66) olay yerinde feci şekilde can verirken Jandarma güvenlik güçlerince traktör sürücüsü Ercan B. (38) gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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