TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 24 Erzincanspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 10. haftasında Manisaspor, sahasında 24 Erzincanspor’a 21 yenildi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Enes Kanpara xx, Ozan Burak Akduman xx, Mustafa Kırbaş xx
Manisaspor: Deniz Çörtlen xx, Bayram Büstaç xx (Enes Ok dk. 76 x), Okan Uğurlu xx, Gökhan Yılmaz xx, Mert Uygun xx, İlkay Gül xx, Kemal Temel xx, Samed Can Kaçar xx, Ömer Zeren xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 57 xx), Burak Can Balcı xx (Anıl Bozkurt dk. 84 ?), Vahap Aydemir xx
24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya xx, Tugay Kırcalı xx, Yusuf Orhan xx, Mümin Talip Pazarlı xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu xxx (Emre Turan dk. 90 ?), Hüseyin Erol xx, Ali Öztürk xx, Erdi Kasapoğlu xx, Abdurrahman Canlı xx, Osman Şahin x (Erman Kılıç dk. 46 x), Burak Aydın xx (Halil Yılmaz dk. 67 x)
Goller: Gökhan Yılmaz (dk. 13) (Manisaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 8), Ali Öztürk (dk. 47) (24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Ömer Zeren (Manisaspor), Burak Aydın (24 Erzincanspor)
MANİSA
26 Ekim 2019 Cumartesi
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