Manisa OSB büyümeye devam ediyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde soğutucu ve dondurucu ürünler üzerine faaliyet gösteren Klimasan Fabrikası, kuruluşunun 50. yılını hizmete girecek olan yeni ek tesisin açılışıyla kutladı.

Klimasan Fabrikasının kuruluşunun 50. yıl kutlaması ve hizmete girecek yeni ek tesisin açılış töreni yapıldı. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Klimasan Yönetim Kurulu Başkanı Marcelo Lima, Klimasan Yönetim Kurulu Üyeleri, işadamları ve davetliler katıldı.



“Türkiye’ye yatırım yapmaktan memnunuz”

Klimasan Yönetim Kurulu Başkanı Marcelo Lima daha önce 9 bin metrekare bir yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Buranın inşaatının onayını birkaç yıl önce verdik. Rusya ve Hindistan'dan sonra Klimasan’da gelişmeye devam ediyoruz” dedi. Lima, Asya’daki önemli yatırım merkezlerinden birinin de Manisa’da olduğunu söyleyerek, Türkiye'de yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Manisa OSB Türkiye’ye örnek

Manisa Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise altyapı ve imkanları ile Manisa OSB’nin Türkiye’de örnek olduğunu belirterek, “50 bini aşan çalışan sayımız, 8 milyar 405 milyon Dolar ticaret hacmi ile Manisa OSB tüm dünyanın tercih edilen yatırım noktalarından biri olarak beyaz eşya ve otomotiv sanayiinde uluslararası tanınmışlığı kanıtlamıştır” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla iki tesisin açıldığını, akabinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanının katılımıyla bir fabrikanın açılışının yapıldığını hatırlatan Vali Ahmet Deniz Klimasan’ın 50. yılını kutlayarak ek fabrikasının açılışını yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Vali Deniz, “Bu yatırımlar bir kez daha gösteriyor ki Manisamız coğrafi konumu, pazara yakınlığı, lojistik avantajları ve yüksek teknolojiye yatkın üretim kültürüyle yatırımcılar açısından çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu vesile ile Manisa’nın Avrupa’nın en iyi ve en uygun yatırım kenti seçilmesinde emeği ve katkısı olan organize sanayi bölgesinin kuruluşundan bugüne görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Kalkınmanın en önemli koşulu üretim

Kalkınmanın ve gelişmenin en önemli koşulunun üretim olduğunu vurgulayan Vali Ahmet Deniz, “Türkiye’nin üretim ve üretimden gelen katma değer ile büyüyüp hedeflerine ulaşacağına canı gönülden inanıyoruz. Bunun için Devletimizin bütün birimleri sanayicinin her anlamda yanında yer almaya, onları desteklemeye, önlerindeki engelleri kaldırmaya gayret etmektedir. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 1700 çalışanıyla en yüksek istihdam sağlayan firmalardan olan ve Türkiye’nin en büyük 350 sanayi şirketi arasında yer alan Klimasan Firması, açılışını yapacağımız ilave fabrikası ile üretim, istihdam ve ihracatta önemli artışlar sağlayacaktır. Ayrıca Brezilya ve Türkiye’nin dostluk temellerinin bir göstergesi olan Metalfrio Klimasan fabrikası, iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu güzel ve anlamlı yatırımları dolayısıyla başta Yönetim Kurulu Başkanı Marcelo Lima ve Klimasan’ın tüm iştirakçilerine teşekkür ediyor, fabrikanın kuruluşunun 50. yılını yürekten kutluyor, yeni tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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