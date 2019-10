Manisa Ayakkabı Fuarı sektöre umut oldu

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı, yurt içi ve yurt dışından birçok firma ve zincir mağaza temsilcisi tarafından büyük ilgi gördü. Bütün katılımcıların fuardan memnun olduklarını belirten Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, "Fuarımız sektöre can suyu oldu. Firmalarımız ciddi miktarda siparişler aldı. Önümüzdeki yılın fuarı için şimdiden kolları sıvadık" dedi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) sona erdi. 23 Ekim Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde açılan fuarı Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık organize ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ege İhracatçılar Derneği destek oldu.

Ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren MAYFU’yu Yunanistan, Makedonya, İsrail, İspanya, Kırgızistan ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden birçok firma temsilcisi ziyaret ederken, katılımcı firmalar da önemli siparişler aldı.

Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, fuarın katılımcı açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılım olduğunu söyleyen Akçın, "Bütün katılımcılarımız memnun. Onlar memnun olduğu için biz de memnunuz. Tabii bu hazırlıklarda bir emek var. Her firmamız bu modeller için bir emek sarf etti. Onlar için de firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu emeğin karşılığını bütün firmalarımız gördü. Önümüzdeki yıllarda daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Bazı firmalarımız aynı çizgide yürüyor. Onların biraz daha farklı çizgiden gitmelerini istiyorum. Daha farklı modeller ve dizaynın daha güzel olmasını temmenni ediyorum. Çünkü yurt dışını öğrenip de daha başarılı oluruz. Yurt dışından gelen firmalarımız, Yunanistan, Makedonya, İsrail, İspanya, Kırgızistan, Ukrayna'dan gelenler oldu. Yurt dışından gelenler memnun kaldılar. Önümüzdeki yıl tekrar gelecekler" şeklinde konuştu.



“Firmalar beklentilerine cevap buldu”

Krizin olduğu bir ortamda fuara katılan firmaların beklentilerine cevap bulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Tabi gönül ister ki fuar daha iyi geçsin. Ancak fuarımız he yıl üstüne koyarak ilerliyor, büyüyor. Hedef bundan sonra katılmayan arkadaşların da katılımını sağlamak. Allah bereket versin. Önümüzdeki yıl çok daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Üçel Ayakkabı’nın kurucusu ve sahibi Rıfat Sarı, her yıl fuara katılarak sektöre destek olduklarını söyledi. Fuarın yerli ve yabancı firmaları Manisa’ya çektiğine dikkat çeken Sarı, Manisa’da üretim yapan firmaların fuarla birlikte müşteri portföylerini de genişlettiklerine vurgu yaptı.

Fuara ilk defa katıldıklarını söyleyen İstanbul'da faaliyet gösteren As Gold firmasının temsilcisi Mehmet Ali İşgören, "Fuar beklediğimizin çok üstünde geçti. Daha önce yurt dışında birçok fuara katıldık. Manisa'da ilk defa katıldık. Manisa'ya tanıtım için gelmiştik ama beklediğimizin üstünde geçti. Önümüzdeki yıllarda da gelmeyi düşünüyoruz. Manisa'ya destek için de olsa geleceğiz" dedi.

33 ülkeye ihracat yapan Polly Boot firma temsilcisi Gürkan Kapkın ise fuardan memnun kaldıklarını belirtti.

DeriSan firması temsilcisi Hasan Can Oğulganmış, "Ayakkabı derisi üretiyoruz. Fuar güzel geçti. Fuardan beklentimizi aldık. İstediğimiz gibi geçti" ifadelerini kullandı.

Fuara Konya'dan katıldıklarını ifade eden Pressday makinaları firması sahibi Malik Şahin, "Manisa fuarına ilk defa katıldık. Fuar beklediğimizden daha iyi geçti. Bir sonraki fuara da katılmayı düşünüyoruz" dedi.

Diğer katılımcılar da fuarların önümüzdeki yılda da güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Fuar bitiminde, MAYFU'ya destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Akçın, firmalara katılımcı belgelerini vererek şimdiden önümüzdeki yıl yapılması planlanan ayakkabı fuarına davet etti.

