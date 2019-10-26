Manisa BBSK Bandırma Kırmızı’yı 70-65 yendi

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Türkiye Basketbol 1. Liginin 3. haftasında Bandırma Kırmızı ile karşılaştı. Manisa BBSK son periyodu kıran kırana geçen mücadeleden 7065 galip ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Türkiye Basketbol 1. Liginin 3. haftasında evinde Bandırma Kırmızı takımını ağırladı. Maçı yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan ve Özcan Nalbantlar ile taraftarlar izledi.

İlk periyot Bandırma Kırmızı’nın 1018 üstünlüğü ile bitti. İkinci periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor daha baskılı bir oyun çıkartarak 3531 skorla soyunma odasına üstün gitti. Üçüncü periyotta sayı farkını açan yeşil beyazlılar hücum hattındaki etkili oyununu sürdürdü ve bu periyot 5546 bitti. Son periyodu kıran kırana geçen mücadeleden Manisa BBSK 7065 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel Tur, A. Taner İbin, Seyhan Topaloğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Isıah(20), Mert(5), Cenk(3), Burak(14), Özgür(11), Tolga(4), Alican(2), Jesse(11), İbrahim

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Bandırma Kırmızı: Sedat(2), Eray(10), Boran, Arda(4), Ercan(25), Hakan(13), Ahmet(6), Önder(5)

Baş Antrenör: Ali Yıldırım

1.Periyot: 1018

2.Periyot: 2513

3.Periyot: 2015

4.Periyot: 1519

Maç sonucu: 7065 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)

MANİSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:43

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