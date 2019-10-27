Lalelispor emin adımlarla ilerliyor

Manisa 1. Amatör Lig A Grubunda namağlup yoluna devam Lalelispor ligin 5. haftasında karşılaştığı Dış Mahalle Yıldırımspor’u 90 yenerek puanını 15’e çıkarıp averajla haftayı lider tamamladı.

Amatör Spor Kulüpleri arasında 1. Amatör Ligde A Gurubunda olan ve ilk haftadan beri maçlarına namağlup devam eden Lalelispor, beşinci haftada Dış Mahalle Yıldırımspor’la karşı karşıya geldi. Bu yıl sezona “Hedefimiz şampiyonluk” diyerek başlayan Lalelispor, geçen hafta averajla kaybettiği liderliği bir hafta sonra D.M. Yıldırımspor’u 90 yenerek geri aldı. Puanını 15’e çıkaran Lalelispor averajla 1965 Nurlupınar Gençlergücü’nün önünde ilk sırada yer aldı.

Maçın başından sonuna kadar, rakibiyle girdiği mücadelede daha etkili ve daha baskın oynayan Lalelisporlu oyuncular maçın ardından bir araya gelip “Mehmetçiğimize selam olsun” diyerek, asker selamı verdi.

Takım kaptanı Gökay Özövgü, “Her zaman askerimizin yanındayız. Bugünkü galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz." dedi.

1. Amatör Lig A Grubu 6. haftasında grubun iki namağlup takımı Lalelispor ve 1965 Nurlupınar Gençlergücü karşı karşıya gelecek.

MANİSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:02

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