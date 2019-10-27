Tehlikeli yolculuk kötü bitti; o anlar kamerada

MANİSA'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Manisa'nın Akhisar İlçesi Orhan İlker Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Eşya yüklü kamyonetin kasa kapağına tutunarak yolculuk yapan bir kişi adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Trafiğin işlek olduğu cadde üzerinde bir süre bu şekilde yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek asfalta düştü. Kazayı fark eden diğer sürücüler, asfaltta yüzükoyun düşen kişinin başka araçlarca ezilmemesi için korna çalarak uyarıda bulundu.

Kamyonetin arkasında seyir halinde olan bir sürücü uyarıların ardından aracını durdururken, asfalta düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. Trafikteki sürücülerin dikkati sayesinde şans eseri ezilmekten kurtulan yolcu kazayı hafif yaralarla atlattı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



MANİSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:02

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