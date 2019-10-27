Sancak Derneğinin gençleri yaşlılarla buluştu

Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gümüş ve derneğin genç üyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek hem yaşlıları mutlu etti hem de sohbet ederek tecrübelerinden yararlanma imkanı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi sakinleri Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gümüş ve derneğin genç üyelerini misafir etti. Gençlerle yaşlıların buluşmasında büyüklerinden önemli tavsiyeler alan gençler bu tip ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini belirtti.



"Apartman hayatı yalnız ihtiyarların sayısını artırıyor"

Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gümüş yaptıkları ziyaret hakkında şunları söyledi: "Manisa Sancak Derneği olarak gençlerle Huzurevini ziyaret ettik. Büyüklerimizle birlikte güzel bir vakit geçirdik. Hediyelerimizi takdim ettik. Hayır dualarını aldık. Sevgiyi ve paylaşmayı çok özlemişler. Hikayelerini dinlediğimizde toplumumuzun aile yapısının ve ilişkilerinin geldiği nokta gerçekten üzücü. En çok apartman hayatının birlikte yaşamayı olumsuz etkilediğini, tedbirler alınmaz ve böyle giderse yalnız ihtiyarların sayısının her geçen gün artacağını müşahede ettik. Özellikle bizlere, belediyelere ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına büyük görevler düşüyor. Özellikle gençlerimizin ilgisinden çok memnun oldular. Çok dua ettiler."

MANİSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.