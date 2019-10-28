Ülküspor geriden geldi, 3 puanı kaptı

Manisa 1. Amatör Lig Fgrubunda mücadele eden Kula Ülküspor, kendi evinde Selendi Belediyespor’u ağırladı. 22’nci dakikada 10 geriye düşen Kula Ülküspor, oyunun kontrolünü sağladı ve maçı 31 kazanmasını bildi.

Manisa 1.Amatör Lig Fgrubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin 4. haftasında evinde Selendi Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Selendi Belediyespor, 22’nci dakikada Çağdaş’ın attığı golle ev 10 öne geçti. Geriye düşmesinin ardından oyuna konsantre olan Kula Ülküspor, 32’nci dakikada Şerif’in attığı golle eşitliği sağladı, durum 11. İlk yarının son dakikalarına doğru bol pozisyon bulan Ülküspor, 42’nci dakikada kazandığı penaltıda Sinan’ın golüyle 21 öne geçti ve ilk yarı 21’lik skorla sona erdi.

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başlayan Ülküspor, 71’nci dakikada Erdal’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Maçın son dakikalarına doğru her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç ev sahibi takımın 31’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligin ilk iki haftasını galibiyetle geçen Kula Ülküspor, üçüncü haftayı bay geçmişti. Çıktığı 3 maçın 3’ünde de galibiyet alan Ülküspor, puanını 9’a çıkardı.

MANİSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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