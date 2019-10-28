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Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı kozalağı kazandırıyor Çam fıstığı gelir kapısı ...

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 10 bin dekarlık alandaki çam fıstığı ağaçlandırma alanı 75 aileye gelir kapısı olurken çam fıstığı kozalağı 3,5 liradan alıcı buluyor.

Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı kozalağı kazandırıyor Çam fıstığı gelir kapısı oldu Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz: "Köylülerimiz 500 bin lira kazanacak" Kozalak toplayıcısı Cevriye Serin: "Kozalak ekmek teknemiz oldu” Kozalak toplayıcısı Ali Serin: "Cebimiz sıcak para gördü”

Manisa’nın Salihli ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 10 bin dekarlık alandaki çam fıstığı ağaçlandırma alanı 75 aileye gelir kapısı olurken çam fıstığı kozalağı 3,5 liradan alıcı buluyor.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemer, Kurtutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve Adala Orman İşletme Şefliği tarafından 10 bin dekar alanda hayata geçirilen çam fıstığı ağaçlandırma sahası yaklaşık 75 aileye gelir kapısı oldu. Hasadına başlanan çam fıstığı adeta ormanlarda birer dumansız fabrika gibi işlev görüp, mahalle halkına iş ve gelir imkanı sağlıyor. Kozalakları tek tek ellerindeki uzun sopalarla dalından düşüren mahalle halkı, topladıkları kozalakları alıcılara kilosunu 3.5 liradan sattıkları öğrenildi.

"500 bin lira gelir elde edecekler”
4 mahallede uygulanan projeyle 500 bin liralık gelir elde edilmesinin planlandığını belirten Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, “Adala Şefliği dahilinde Kurttutan, Kemer, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerimizde Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından tesis edilmiş yaklaşık olarak 10 bin dekar alanda fıstık çamı ağaçlandırma sahamız mevcuttur. Fıstık çamı ağaçlandırma sahamız verime ulaşmış olup, şuan yıllık ortalama 100 ton civarı kozalak hasadımızı köylülerimiz yapmaktadır. Yaklaşık 75 ailemiz bu kozalak hasadına başladı. Köylülerimiz arazide kozalakları toplayıp, Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği satış kapsamında satışını gerçekleştirip, tüccara kozalakların kilosunu 3.5 liradan satmaktadırlar. Böylece hem köylerine, hem de kendilerine büyük bir kazanç sağlıyorlar. Kozalak hasadı ile köylülerimizin 500 bin lira gelir elde edeceğini düşünmekteyiz” dedi.
Toplanan kozalakların fabrikalara gönderildiğini söyleyen Araz, "Fabrikalarda kozalaklar işlenip, içlerindeki çam fıstığının meyvesi alınıyor. Çam fıstıkları daha sonra şarküteri ve kuru yemişçilerde iç piyasaya sürülüyor” diye konuştu.

"Hedef 500 ton kozalak elde etmektir”
Çam fıstığının geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurgu yapan Araz, “Son 5 yılda, Kemer, Hacıhıdır ve Poyraz mahallelerimizde 5 bin dekar alanda çam fıstığı ağaçlandırması yaptık. Bu ağaçlandırma çalışması ile çam fıstığı alanımız 15 bin dekar alana ulaştı. Yeni ektiğimiz fidanlarımız 3, 4 ve 5 yaşlarındadır. Yaklaşık tahmini 1015 yıl sonra verime gelip, ülke ekonomisine ve köylümüz açısından katma değer getirecektir. Ayrıca 10 bin dekarlık fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın bin dekarında budama ve sıklık bakım faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bu faaliyetlerimizi de ücret karşılığında köylü vatandaşlarımıza yaptırıyoruz. Kısacası köylümüz hem budamadan, hem de hasadından para kazanıyor. 15 yıl sonra yeni fidanlarımızın da meyve vermeye başlamasıyla fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450500 ton kozalak hedefliyoruz. Bununda bugünkü değeri ile 2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Kozalak ekmek teknemiz oldu”
Çam fıstığı kozalağının tütün ve zeytinden sonra köy halkına ek gelir olduğuna vurgu yapan Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, mahalle halkının çam fıstığı kozalağından yüzü gülerken, budama işleminden de gelir elde ettiğini söyledi. Kaya, ileri ki dönemlerde çam fıstığı kozalağının köylünün ana geçim kaynağı olacağını sözlerine ekledi. Çam fıstığı kozalağı toplayan mahalle halkından Cevriye Serin “Çok güzel bir gelir elde ediyoruz. Kozalak toplamak bizim ekmek teknemiz oldu. Buradan ekmek paramızı kazanıp, çocuk okuyorum. Geleceğimize katkı sağlıyor. Bunları dikenlerden Allah razı olsun” derken, Zekiye Olgun ise kozalak toplamanın kadınlar için çalı ve çırpının için zor olduğunu söyledi. Olgun “Eşim ile birlikte dün 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik” dedi.
Kozalağın kendilerine ek gelir olduğunu belirten kozalak toplayıcısı Ali Serin, “Günlük 200250 kilo kozalak topluyoruz. Kozalakları traktörümüzle götürüp, alıcımıza teslim ediyoruz. Anında paramızı alıyoruz. Cebimiz sıcak para gördü, devletimize Allah zeval vermesin” dedi.
Hasadın 2025 gün devam ettiğini belirten Şerafettin Kultaş ise "Güzel verim alıyoruz. Kozalak mahalle halkı tarafından yaklaşık 10 yıldır toplanıyor. Bu daha da devam edecek. Şefimize, orman heyetimize bu bölgeye çam fıstığı diktiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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