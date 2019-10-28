Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı İşçi servisiyle kamyon çarpıştı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki 45 J 5684 plakalı servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan en yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.