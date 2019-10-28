Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı İşçi servisiyle kamyon çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı İşçi servisiyle kamyon çarpıştı

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı İşçi servisiyle kamyon çarpıştı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki 45 J 5684 plakalı servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan en yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli minikler Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Yunusemreli minikler Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Selendili öğrenciler 'Cumhuriyet' için koştular
YEREL HABERLER Selendili öğrenciler 'Cumhuriyet' için koştular
Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı
YEREL HABERLER Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı
Manisa’da pekmez kazanları kaynıyor Manisalı kadınların şifa kaynağı pekmez mesaisi başladı Yunusemre ilçesinin Yuntdağ Bölgesi’ne bağlı kırsal Recepli Mahallesi’nde pekmez yapımına başlayan Semiha Akar: “20 yaşından beridir yapıyorum. Üzüm şırası ve içerisine attığımız toprağı önemli. Düzenli atılmadığı sürece olmuyor. Kendi ihtiyacımız kadarını alıyoruz, arta kalanları satıyoruz. Pekmezimiz güzel oluyor, alanlar beğeniyor. Her sene yapıyoruz”
YEREL HABERLER Manisa’da pekmez kazanları kaynıyor Manisalı ...
Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı kozalağı kazandırıyor Çam fıstığı gelir kapısı oldu Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz: "Köylülerimiz 500 bin lira kazanacak" Kozalak toplayıcısı Cevriye Serin: "Kozalak ekmek teknemiz oldu” Kozalak toplayıcısı Ali Serin: "Cebimiz sıcak para gördü”
YEREL HABERLER Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı ...
Ülküspor geriden geldi, 3 puanı kaptı
YEREL HABERLER Ülküspor geriden geldi, 3 puanı kaptı
Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı 
YEREL HABERLER Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile ...
Manisa FK arayı açıyor
YEREL HABERLER Manisa FK arayı açıyor
İHA'nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştu İnşaat demirlerinden yapılan yürüteçten kurtulan Afgan asıllı 12 yaşındaki Mahsut, Türk halkına asker selamlı teşekkürde bulundu
YEREL HABERLER İHA'nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni ...
Sancak Derneğinin gençleri yaşlılarla buluştu
YEREL HABERLER Sancak Derneğinin gençleri yaşlılarla buluştu
Cinsel terapist Aşık: Sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun
YEREL HABERLER Cinsel terapist Aşık: Sorun yaşayan çiftler ...
Tehlikeli yolculuk kötü bitti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tehlikeli yolculuk kötü bitti; o anlar kamerada
Lalelispor emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Lalelispor emin adımlarla ilerliyor
Manisa BBSK Bandırma Kırmızı’yı 70-65 yendi
YEREL HABERLER Manisa BBSK Bandırma Kırmızı’yı 70-65 yendi
Manisa Ayakkabı Fuarı sektöre umut oldu
YEREL HABERLER Manisa Ayakkabı Fuarı sektöre umut oldu
Manisa OSB büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa OSB büyümeye devam ediyor
Jeopark Kula kendi evinde kazandı Jeopark Kula Belediyespor: 3 - TFL Altekma: 0
YEREL HABERLER Jeopark Kula kendi evinde kazandı Jeopark Kula ...
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 24 Erzincanspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 24 Erzincanspor: 2
Somaspor - Yozgatspor 1959 FK: 4-2
YEREL HABERLER Somaspor - Yozgatspor 1959 FK: 4-2
Manisaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-2
YEREL HABERLER Manisaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Evinin önünde oturan kadın traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Evinin önünde oturan kadın traktörün altında can ...
Manisa’da ‘Engelsiz çağrı’ projesi hayata geçecek
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Engelsiz çağrı’ projesi hayata geçecek
Hastalar klasik Türk müziğiyle coştu
YEREL HABERLER Hastalar klasik Türk müziğiyle coştu
Cumhuriyet kupasında şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupasında şampiyonlar belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X