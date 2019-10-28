Yunusemre Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Mehmet \u00c7er\u00e7i, \u00f6zel Manisa Yunusemre Anaokulu \u00f6\u011frencilerinin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Cumhuriyet Bayram\u0131 program\u0131na kat\u0131larak miniklerin bayram co\u015fkusunu payla\u015ft\u0131. Yunusemre Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Mehmet \u00c7er\u00e7i, \u00f6zel Manisa Yunusemre Anaokulu \u00f6\u011frencilerinin Cumhuriyet Bayram\u0131 kutlama program\u0131na kat\u0131ld\u0131. Anaokulu bah\u00e7esinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen programa Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00c7er\u00e7i\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 N. Elif Binici, Anaokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ay\u015fe Berrin Bayram, MAYEB A.\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa G\u00fcrler, veliler kat\u0131ld\u0131. Minik \u00f6\u011frenciler okuduklar\u0131 \u015fiirler ve g\u00f6sterilerle izleyenleri kendilerine hayran b\u0131rak\u0131rken; veliler de \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00fczel anlar\u0131n\u0131 foto\u011fraflamay\u0131 unutmad\u0131. B\u00fcy\u00fck be\u011feni toplayan programda \u00f6\u011frencilere seslenen Ba\u015fkan \u00c7er\u00e7i Cumhuriyet Bayram\u0131\u2019n\u0131n \u00f6nemine dikkat \u00e7ekti. Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00c7er\u00e7i, \u201c\u015eehitlerimizin kanlar\u0131 \u00fczerine kurulmu\u015f olan bir milletin yeniden dirili\u015fidir cumhuriyet. Bir devletin yeniden hayat bulu\u015fudur. Cumhuriyetimizin 96. kurulu\u015f y\u0131l\u0131n\u0131 kutlaman\u0131n onur ve gururunu ya\u015f\u0131yoruz. Cumhuriyet, milletimizin ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kazanabilmek i\u00e7in giri\u015fti\u011fi milli m\u00fccadele neticesinde elde etti\u011fi b\u00fcy\u00fck zaferin sonucudur. Atalar\u0131m\u0131z\u0131n canlar\u0131 pahas\u0131na bizlere emanet etti\u011fi cumhuriyetimizi, ayn\u0131 hassasiyet ve fedakarl\u0131kla koruyarak gelecek nesillere aktaraca\u011f\u0131z. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk ba\u015fta olmak \u00fczere, silah arkada\u015flar\u0131n\u0131, aziz \u015fehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sayg\u0131 ve milletle an\u0131yor; Cumhuriyet Bayram\u0131m\u0131z\u0131 en i\u00e7ten dileklerimle kutluyorum.\u201d dedi.