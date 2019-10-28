Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve tören son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Pazartesi günü Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Kutlamalar, aynı günün akşamı gerçekleştirilecek fener alayı ile son bulacak.

Kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:23

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.