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Manisa ilçelerinde 'Cumhuriyet' coşkusu başladı

İHA

Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları Manisa'nın ilçelerinde coşkuyla kutlanmaya başladı.

Manisa ilçelerinde 'Cumhuriyet' coşkusu başladı

Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları Manisa'nın ilçelerinde coşkuyla kutlanmaya başladı.
Manisa'nın Salihli, Kula ve Alaşehir ilçelerinde Cumhuriyet Bayramının 96. yılı düzenlenen çelenk sunma törenleri ve yürüyüşlerle başladı.

Salihli'deki kutlamalar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Salihli'de Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, siyasi parti başkanları ve temsilcileri esnaf odaları ve dernek başkanları, gaziler ve şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Salihli'de çelenk sunma töreninin ardından 'Cumhuriyet için pedal çeviriyorum' etkinliği düzenlendi. Kaymakamlık önünden başlayan bisiklet turu Kırveli Polis Karakolunda son buldu. Kaymakam Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Başaran ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ayaz’da etkinliğe katılarak pedal çevirdi.

Kula'daki kutlamalar
Manisa’nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kula Kaymakamlığı önderliğinde, Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ve Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yönetici ve üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'deki kutlamalar
Alaşehir Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, sivil toplum örgütleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törenden sonra bando eşliğinde Sevgi Yolu İstiklal Caddesi Atatürk Bulvarı üzerinde 'Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi.

MANİSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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