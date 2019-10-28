Soma'daki kazada yaralanan 25 maden işçisi, taburcu edildi

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MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel maden ocağı çalışanlarının taşındığı servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 26 işçiden 25'i, hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan 1 işçinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Deniş Mahallesi'ndeki özel maden ocağında, gece vardiyasında çalışacak işçileri taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B.'nin (44) kullandığı 45 VZ 944 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 26 işçi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 25'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumu ağır olan işçi Oğuz K.'nin (29) Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.



MANİSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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