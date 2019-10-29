Manisa takımları kupada tur arayacak

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’unda Manisa’yı temsil eden Manisa FK ve Turgutluspor deplasmanda tur arayacak.

Tek maç usulü yapılacak 4. Turda 30 Ekim Çarşamba Günü 13.30’da Manisa FK deplasmanda Payasspor’un konuğu olurken, Turgutluspor ise 31 Ekim Perşembe Günü saat 18.30’da Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nIn konuğu olacak. Kupa 5. Turdan itibaren çift maç eleme usulüne göre devam edecek.

MANİSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

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