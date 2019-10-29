Traktör tamirhanesi küle döndü

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Turgutlu'da bir traktör tamirhanesinde çıkan yangın, dükkanı tamamen küle çevirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

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