Kulalı öğretmenlerin hedefi bölge şampiyonası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası’na katılan Kulalı öğretmenlerin Futsal takımı finale kaldı. Manisa’da düzenlenecek olan final müsabakasından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Kulalı öğretmenler, finalin ardından bölge şampiyonası, sonrasında ise Türkiye şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen, Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İle Spor Federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvasına katılan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler, temsil ettiği Kula’yı finale çıkardı. 11 ilçenin katıldığı turnuvada Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 53, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımını ise 52’lik skorla mağlup eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Futsal takımı, Manisa’da düzenlenecek olan final müsabakasında Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mücadele edecek. Öncelik olarak final müsabakasından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Futsal takımı, ilde şampiyon olmanın ardından İzmir’de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılıp oradan da şampiyon olarak çıkmayı hedefliyor.

MANİSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

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