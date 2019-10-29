Akhisar’da dev bayrakla dev yürüyüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisar’da dev bayrakla dev yürüyüş

İHA

Akhisar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.

Akhisar’da dev bayrakla dev yürüyüş

Akhisar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı’ düzenlendi.
Etkinliğe Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli ve vatandalar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına fenerlerin yakıldığı yürüyüşte, 923 metrelik Türk bayrağı ile görsel şölen oluştu. Yaklaşık olarak 3 kilometrelik yürüyüş hattında Akhisar Belediyesi bando takımı marşları ile gelenleri coşturdu. Yaklaşık olarak 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Akhisar Milli Egemenlik Meydanı’nda son buldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu gün 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük bayram' diyerek bizlere emanet ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Milletimize ve Akhisar'ımıza kutlu olsun. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesiyle, bağımsızlığını canını ortaya koyarak kazanan Türk milletinin ve onun Şanlı Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün onurlu mücadelesinin Cumhuriyet’le taçlandırıldığı muhteşem bir günün yıldönümünü yaşıyoruz. Egemenliği, belli bir kesimin elinden alarak kayıtsız ve şartsız bir şekilde halka veren; milletimize, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın haklı gururunu yaşatan Cumhuriyet'imize olan bağlılığımız günümüzde daha da değerli hale gelmiş durumda. Dün şehrimizin sokaklarını ve caddelerini gezerken her yerde bir Türk Bayrağı gördüğüm için çok duygulandım. 96 yıl geçmesine rağmen halkımız hala geleceğe umutla bakıyor ve Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor. Bizler de Millet olarak, bu emaneti aldığımızdan daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek nesillere teslim etmekle görevliyiz” dedi.
Atatürk’ün "Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" sözlerini anımsatan Dutlulu, “En büyük bayram, Milletimize ve Akhisar'ımıza kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, Akhisar’ın Cumhuriyet bayramı kutlamalarına büyük özlem duyduğunun bugün kesin kanıtını yaşadıklarını ve bu etkinliği tertipleyen Akhisar Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Akhisar Misakı Milli İlkokulu 2/E sınıfından Mert Gezici’nin “29 Ekim” adlı şiiri ve Gazi Ortaokulundan Dilek Karaçe’nin “Vatanın Sevdası Cumhuriyet” isimli şiirlerini okudu. Program Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.

MANİSA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli'yi fener alayı aydınlattı Salihli “Ölürüm Türkiyem” ile yürüdü Salihli Cumhuriyet için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Salihli'yi fener alayı aydınlattı Salihli “Ölürüm ...
Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
YEREL HABERLER Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
Trafik kazasında yaralanan öğrenciyi arkadaşları unutmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan öğrenciyi arkadaşları ...
Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu
Kulalı öğretmenlerin hedefi bölge şampiyonası
YEREL HABERLER Kulalı öğretmenlerin hedefi bölge şampiyonası
Salihlili öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Salihlili öğrencilerden büyük başarı
AFDK'dan Salihli Belediyespor’a ceza
YEREL HABERLER AFDK'dan Salihli Belediyespor’a ceza
Manisa ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Manisa ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu
1923 Manisalı Harmandalı oynadı Manisalı 1923 zeybek sundukları gösteriyle hayran bıraktı
YEREL HABERLER 1923 Manisalı Harmandalı oynadı Manisalı 1923 zeybek ...
Akhisarspor fırsat tepti
YEREL HABERLER Akhisarspor fırsat tepti
Cumhuriyet Bayramı'na coşkulu kutlama Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü Manisa’da büyük coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı'na coşkulu kutlama Cumhuriyet ...
Traktör tamirhanesi küle döndü
YEREL HABERLER Traktör tamirhanesi küle döndü
Manisa takımları kupada tur arayacak
YEREL HABERLER Manisa takımları kupada tur arayacak
Lise öğrencisi bıçaklandı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi bıçaklandı
Soma'daki kazada yaralanan 25 maden işçisi, taburcu edildi
YEREL HABERLER Soma'daki kazada yaralanan 25 maden işçisi, taburcu ...
Manisa ilçelerinde 'Cumhuriyet' coşkusu başladı
YEREL HABERLER Manisa ilçelerinde 'Cumhuriyet' coşkusu başladı
Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Manisa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Kula'da tarih ve coğrafya derslerine özel sınıf kuruldu
YEREL HABERLER Kula'da tarih ve coğrafya derslerine özel sınıf ...
Yunusemreli minikler Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Yunusemreli minikler Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı İşçi servisiyle kamyon çarpıştı
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 ...
Selendili öğrenciler 'Cumhuriyet' için koştular
YEREL HABERLER Selendili öğrenciler 'Cumhuriyet' için koştular
Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı
YEREL HABERLER Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı
Manisa’da pekmez kazanları kaynıyor Manisalı kadınların şifa kaynağı pekmez mesaisi başladı Yunusemre ilçesinin Yuntdağ Bölgesi’ne bağlı kırsal Recepli Mahallesi’nde pekmez yapımına başlayan Semiha Akar: “20 yaşından beridir yapıyorum. Üzüm şırası ve içerisine attığımız toprağı önemli. Düzenli atılmadığı sürece olmuyor. Kendi ihtiyacımız kadarını alıyoruz, arta kalanları satıyoruz. Pekmezimiz güzel oluyor, alanlar beğeniyor. Her sene yapıyoruz”
YEREL HABERLER Manisa’da pekmez kazanları kaynıyor Manisalı ...
Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı kozalağı kazandırıyor Çam fıstığı gelir kapısı oldu Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz: "Köylülerimiz 500 bin lira kazanacak" Kozalak toplayıcısı Cevriye Serin: "Kozalak ekmek teknemiz oldu” Kozalak toplayıcısı Ali Serin: "Cebimiz sıcak para gördü”
YEREL HABERLER Ormandaki fıstık çamı hazinesi Manisa’da fıstık çamı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X