(Özel) Mehmetçiğe Türk bayrağıyla destek Mehmetçiğe destek için bahçesine 15 metre yükseklikteki direğe Türk bayrağı dikti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek vermek isteyen bir vatandaş evinin bahçesindeki 15 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı dikti. Türk bayrağı Kırkağaç protokolünün katılımıyla göndere çekildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde yaşayan Özkan Karakaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek vermek için kendi evinin bahçesine 15 metre yüksekliğinde bayrak direği hazırladı. 15 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekilmesi için Karakaya'nın evi önünde tören düzenlendi. Törende pilav hayrı yapılırken Kuranı Kerim tilaveti okundu. Pilav hayrı sonrasında saygı duruşu bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızı buraya diken başta Özkan Karakaya’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepimizin gördüğü gibi aynı bayrağın altındayız. İnşallah aynı bayrağın altında kalmaya da devam edeceğiz. Sağ olun var olun” dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla dev Türk bayrağı hazırladığını belirten Karakaya, "Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı ve bayrağı için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize destek olmak için 15 metrelik bayrağı buraya diktim. Bu bayrak Allah’ın izniyle, evimin bahçesinde bedenim toprak olana kadar dalgalanacak. Bu kafirler bunu böyle bilsinler. Biz hiçbir zaman Türk milleti olarak dil, din ve ırk ayrımı yapmadık. Bu toprakların üzerinde yaşayan vatanını, milletini terk etmeyen tek bir milletiz. Kürt de bizim, Laz da bizim, Abaza da benim, Çerkez de benim" diye konuştu.

Kırkağaçlılar, büyük ilgi gösterdikleri dev Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

MANİSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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