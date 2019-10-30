Başarılı öğrencilere 'yamaç paraşütü' ödülü

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nda deneme sınavında başarılı olan 4 öğrenci, 'Başarıya Uçanlar Projesi' kapsamında yamaç paraşütü uçuşu ile ödüllendirildi.

Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nda, bir süre önce yapılan deneme sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayarak, tam puan alan Ömer Faruk Korkut, Mehmet Yağız Durdu, Fatma Akbulut ve Zeynep Bayram, 'Başarıya Uçanlar Projesi' kapsamında, yamaç paraşütü uçuşu ile ödüllendirildi. Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Saruhanlı ilçesi Çınaroba Köyü'nde, 600 metre yüksekliğindeki pistte, profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan okul müdürü Cengiz Gültekin ile tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuş sırasında Çınaroba Köyü ve Ahmetli Ovası manzarasını görme fırsatı bulan öğrenciler, heyecan ve keyif dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin ardından öğretmenler Bora Palatır ve Halil Göçmen de yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi ve gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin, "Hayatınızda bunu muhakkak yapın ve bir kez de olsa yamaç paraşütü ile uçun. İkinciyi zaten yapmak isteyeceksiniz. Yamaç paraşütü sporuna aşık olacaksınız. Okulumuzu başarıları ile uçuran öğrencilerimizi biz de ödüllendirdik. Motivasyonu artan öğrencilerimizin başarılarının devamı gelecektir" dedi.FOTOĞRAF



MANİSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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