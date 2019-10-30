Başkan Aktan'dan Basketbol Takımına tatlı ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, hafta sonu Gemlik Basketbol ile karşılaşacak olan basketbol takımını antrenmanda ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, hafta sonu Bursa deplasmanında karşılaşacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenmana Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Manisa Büyükşehir Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Ertan Korkmaz da katıldı. Baş Antrenör Cabadak, teknik heyet ve takıma Gemlik Basketbol müsabakasında başarılar dileyen Başkan Aktan, “Ligde, 3 maç oynadık ve 2 galibiyetimiz var. Güzel başladık. Pırıl pırıl gençlerden oluşan bir takım kurduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizim için önemli bir gün. Gemlik maçı öncesinde de moral motivasyon olması için takımı ziyaret ediyoruz. Biz lige heyecan katmak istiyoruz. Bunun için kurduk bu takımı. İnşallah deplasmanda da galip geliriz. Ben şimdiden takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Aktan ve yönetim kurulu üyeleri, dev adamlara baklava ikramında bulundu.

MANİSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.