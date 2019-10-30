Tarihi Kurşunlu Han Mesir etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, tarihi Kurşunlu Han’da incelemelerde bulunarak Mesir Festivali etkinliklerinin bir kısmında ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ı tarihi Kurşunlu Han’da misafir etti. 520 yıllık tarihi yapıyı, restore ederek, kültür ve sanat merkezi haline dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunan Başkan Çelik, Kurşunlu Han’da verilen hizmetler hakkında konuklarına bilgi verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden restorasyon karşılığında kiraladıkları tarihi yapıyı aslına uygun restore ettiklerini anlatan Başkan Çelik, Kurşunlu Han’ı kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdükleri bilgisini verdi. Geleneksel el sanatları ustalarına Kurşunlu Han’da hiçbir ücret talep etmeden, sadece kursiyer yetiştirmeleri şartıyla, yer tahsis ettiklerini kaydeden Başkan Çelik “Şuanda çini işleme, ahşap boyama, ney, ok ve yay yapımı, takı tasarım, naht, hat, telkari gibi 28 ayrı branşta geleneksel el sanatları ustalarımız 311 kursiyerimize eğitim veriyor. Ustalarımızdan istediğimiz sadece geleneksel el sanatlarımızın gelecek nesillere ulaşması için kursiyerlere eğitim vermeleri. Vatandaşlarımız ilgi duydukları kurslara yine ücretsiz olarak gelerek burada eğitim alıyorlar” dedi. Başkan Çelik, daha sonra konuklarına tarihi yapıda verilen kursları gezdirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Başkan Çelik ile birlikte kursları dolaşarak el sanatları ustaları ve kursiyerler ile görüşüp, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. El sanatları ustaları yaptıkları sanatlar hakkında bilgi vererek, kendilerine sunulan imkan nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ney kursunda kısa bir ney dinletisinin sunulduğu ziyarette Başkan Ergün ve Tuğgeneral Yıldırım’a kurt başlı birer de baston hediye edildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdükleri tarihi Kurşunlu Han’ın kapılarının Manisa’daki tüm kurum ve kuruluşlara açık olduğunu ifade ederek “Dileyen kurum ve kuruluşlarımız etkinliklerini burada yapmak isterlerse kapılarımız kendilerine açıktır.” dedi. Tarihi hanı ve burada verilen hizmetleri inceleme fırsatı bulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Çelik’e teşekkür ettiler. Başkan Ergün, kültür ve sanat etkinliklerinin çok rahat bir şekilde Kurşunlu Han’da yapılabilineceğine dikkat çekerek, bu yılki geleneksel Mesir Festivali etkinliklerinde Kurşunlu Han’dan yararlanabileceklerini söyledi. Başkan Ergün “Bu yıl Mesir Festivali etkinliklerinin bazılarını burada yapabiliriz. Bunun için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapsınlar.” diye konuştu.

Başkan Çelik, ziyaretin anısına Başkan Ergün’e üzerinde nazar duası işlemeli bir tablo hediye etti.

MANİSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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